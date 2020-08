Hij heeft de ambassade naar Jeruzalem verplaatst, de Golan hoogte aan Israël gegeven, is akkoord met het door Israël annexeren van de Palestijnse Westbank, Jeruzalem tot ondeelbare hoofdstad van Israël verklaard, is dikke vrienden met Netanyahu (zelfde levensstijl, vele malen gehaaider), heeft een volledig joods comité aangesteld om de

Israëlisch-Palestijnse kwestie te regelen, heeft alle hulpgoederen en ondersteuning aan de Palestijnen stopgezet ( inclusief medicijnen en eten), houdt Syrië in een wurggreep met steun van Israël (Israël wil het grondgebied van Syrië + water + olie want grote Israël) en wurgt Iran op aandringen van Israël en de joodse gemeenschap in de VS (Iran is geen dreiging voor de wereldvrede en ook niet voor Israël. Als ze Israël al kunnen aanvallen (militair, middelen), zijn ze zo verstandig omdat niet te doen. Andersom wat het gisteren al gedaan) en BDS in de ban gedaan.

De evangelicals (evangelical zionists) aanbidden hem en zien in hem

Cyrus (de koning die Nehemia terug liet keren naar Jeruzalem om de tempel te herbouwen). Trump hoort niet bij deze denominatie, Trump en Pence wel. En Pence wordt in die kringen gezien als een trouw en gedegen. Het aanzien van Pence is in die kringen gestegen; daar heeft hij dan de afgelopen 4 jaar consequent aan gewerkt. Pence moest de stemmen van dat blok stemmers binnenhalen (2016) en vasthouden.

Het is merkwaardig dat dit blok stemmers NIET heeft gevraagd om zaken als abortus, homo huwelijk, bescherming rechten christenen,

euthanasie, porno, prostitutie, mensenhandel, vervolgde christenen in Azië en het MO. Maar nee, ze vroegen om al het in het 1e blok genoemde. Trump was stomverbaasd. Hij was nog verbaasder dat de christenzionisten in de 7e hemel waren met zijn acties en de joden NIET.