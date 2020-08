Bovenstaand de partij van de zelfliefde over hoe onze gouden dageraad ruw verstoord wordt door badgasten zonder signalement. Geen gebrek aan bronmateriaal natuurlijk deze zomer, en kenniskabinet Baudet I belooft het vanaf 17 maart allemaal bij de bron aan te pakken. Nou, we gaan het meemaken.

Onderstaand dan de Candace cavalerie. Even voorstellen: heerlijke strijder Kimberly Klacic. Lanceerde het bovenstaande filmpje gister op Twitter - alwaar het inmiddels 7,1 miljoen (!) views and counting heeft - met de tekst "Democrats don’t want you to see this. They’re scared that I’m exposing what life is like in Democrat run cities. That’s why I’m running for Congress. Because All Black Lives Matter Baltimore Matters And black people don’t have to vote Democrat. Help us win."

Nou, de vakjury heeft er nog eens naar gekeken en oordeelt dat haar tweet klopt. De 20 gevaarlijkste steden voor zwarte Amerikanen worden al decennia zonder uitzondering door Democraten bestuurd. Baltimore staat bijzonder hoog op dat lijstje aan daar gaat Kimberly eigenhandig wat aan doen. Heerlijkerd, we wensen je het allerbeste, na de breek de Quote Tweet door Trump!

Ook RT'd door Trump

Addendum