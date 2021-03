Ik zie dat ik niet de enige ben die het spoor bijster is, ik geloof dat ik dit keer de verkiezingen maar eens oversla. Sowieso zijn dit tussenverkiezingen, het komende kabinet zal de eindstreep niet gaan halen. Er komen 3 (!) parlementaire enquetes aan; Groningen, toeslagen affaire en covid. Dat wordt een grote chaos. Alle partijen lijken bovendien op elkaar. Niemand die buiten verkiezingstijd het verschil uit kan leggen tussen D’66, GL, CDA, PvdA of de VVD. Allemaal voor méér immigratie, méér klimaatmaatregelen, méér EU en voor het betalen van meer belastingen. En dat is raar want je kan op die losse onderdelen natuurlijk voor zijn, maar al deze standpunten samen kan niet want het één bijt het ander. En daar ligt mijn voornaamste probleem. Als we ons zorgen maken over de opwarming van de aarde, en daar is kamerbreed echt een meerderheid voor, dan zou je zeggen dat je daarmee gedegen aan de slag gaat. Maar het debat zit vol stokpaardjes en ideologieën. Als we het hele land volzetten met zonnepanelen en windmolens dan is dat, los van de vraag wat je doet als het ’s nachts windstil is, onvoldoende voor NL’s energiebehoefte. Dat weten ze zelf ook wel. Kernenergie is dan een oplossing maar dat wil links niet. Die hebben liever insecten en vogelversnipperaars en stoken buiten de Nederlandse landsgrenzen oerbossen op. Prachtige oerbossen met een diversiteit van heb ik jou daar, na de kap ingewisseld voor homogene aanplant. Nog niet zo heel lang geleden ketende dezelfde figuren zich vast aan bomen die moesten worden gekapt omdat ze ziek waren. Wie het begrijpt mag het zeggen. Ondertussen bouwt China stug door aan nieuwe kolencentrales, stoken de Duitsers nog op bruinkool en de Amerikanen doen wat Amerikanen doen. Als je je als politieke partij je echt zorgen maakt over de opwarming van de aarde dan zou je zeggen dat je als laaggelegen land het zekere voor het onzekere neemt en de dijken verhoogt. Maar buiten JA21 hoor je daar niemand over. Wie het snapt mag het zeggen. Terwijl wij over de landsgrenzen de zaag in oerbossen zetten zijn hier bouwprojecten stopgezet om een heideplantje te redden. Met zijn allen moeten we dus CO2 besparen dus massaal moeten we van het gas af, aan de peperdure niet werkende warmtepomp met 2 warme truien, aan de elektrische auto en moet je je biefstuk laten staan want anders belasten we die kapot. Sowieso moeten de boeren weg want die zijn bestempeld als het kwaad. De vraag naar voedsel stopt niet opeens dus die de productie verhuist naar het buitenland. Daar waar boeren per m2 minder produceren, op minder diervriendelijke wijze maar wel met meer vervuiling en andere rommel. Ook geen winst. Tegelijkertijd halen we jaarlijks een veelvoud van die zwaar bevochten CO2 besparing binnen aan nieuwe inwoners. Inwoners waarvan we hebben kunnen constateren dat op welke manier je het ook bekijkt ze moeite hebben om hun draai in ons land te vinden. Links en rechts is het er over eens dat de integratie tot op heden niet succesvol is verlopen. Tegelijkertijd halen we nieuwe mensen met tienduizenden tegelijk binnen die tegen dezelfde problemen aan zullen lopen terwijl we de oude nog niet hebben opgelost. Dat lijkt sociaal maar eigenlijk laat je deze mensen keihard in de steek. Ik zit toevallig in een branche waarbij de vraag naar mijn product alleen maar zal toenemen dus zakelijk hoor je mij niet klagen maar recent is al berekend dat dat in de toekomst niet meer op te brengen is. Logisch want je kan een immigratiestaat zijn (zoals de VS) of een verzorgingsstaat (zoals NL Zweden en meer Europese landen). Allebei is op termijn onhoudbaar. Met het uitdijen van de bevolking nemen onze sociale lasten toe. Wat er straks dus gaat gebeuren is dat je mensen afhankelijk hebt gemaakt van de overheid dmv toeslagen, uitkeringen, subsidies etc etc en ze dan op enig punt moet gaan vertellen dat het geld op is en je ‘de steun/ de vangnetten’ kortom de hele boel moet gaan halveren of erger. En dat houdt niet alleen op met inkomen maar werkt over het gehele sociale domein door tot aan, jawel, voetbal. Ik zou niet graag in de schoenen staan van degene die dat moet gaan vertellen. Partijen hebben de mond vol van democratie maar zijn eigenlijk doodsbang voor de burger. Zelfs D’66 durft niet meer aan het referendum. Alles wordt zwartgelakt, in doofpotten gestopt of niet eens genotuleerd. Eigen wetten die de burger moeten beschermen tegen de almachtige overheid worden gebroken, de mogelijkheden voor de gewone man om zich daar tegen te verdedigen worden beperkt. Verscholen wordt er achter EU en internationale wetten en verdragen die boven onze grondwet gaan. De EU is een prachtig idee, economisch kunnen we niet zonder maar het democratisch gehalte is bedroevend laag en er is geen enkele beweging dat te verbeteren. Als mensen het hebben over de kloof tussen overheid en burger is dit waar het over gaat. Het wordt er allemaal niet fraaier op en er zijn nog voorbeelden te over. Dit gaat niet over links of rechts, dit gaat over ons allemaal. Zou serieus niet weten op welke partij je nog kunt stemmen die een pragmatisch oog heeft voor de problemen en de werkelijkheid met een blik op de toekomst. Je hebt aan de ene kant de traditionele bestuurderspartijen waar ook ik jaren op heb gestemd maar die, als je een stap terugneemt, de problemen alleen maar erger aan het maken zijn. Aan de andere kant heb je figuren van bedenkelijk allooi die op zijn best een nare smaak in mond geven, opportunisten en/of partijen die bij voorbaat worden uitgesloten (en over het democratisch gehalte van het uitsluiten van grote groepen kiezers kun je ook nog een avondvullend programma brengen). Wie het weet mag het zeggen.