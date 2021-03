Het meest heikele punt is nog het gebrek aan controle.

Bij traditioneel stemmen tellen is er altijd de mogelijkheid om er als onafhankelijke waarnemer bij aanwezig te zijn. Dat wil niet zeggen dat dat overal goed gebeurd, of dat het fraude uitsluit, maar de mogelijkheid is er in ieder geval wel.

Maar wie controleert de briefstemmen-tellers? De stemmen druppelen binnen, verspreid over meerdere weken, dus het gevaar van fouten of sabotage is levensgroot, alleen al in het traject voor de eigenlijke telling. En dan: welke controle is er op het beoordelen van foutstemmen? Hoe groot is de foutenmarge bij dubbele, gecorrigeerde, verkeerd geaddresseerde en ongeldige-maar-toch-maar-toegelaten briefstemmen?

Ik voorzie een grote chaos, die het vertrouwen in de rechtstaat en het kiesstelsel alleen nog maar meer ondermijnt.