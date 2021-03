Het is toch heerlijk als dingen gewoon naar behoren werken. Neem de algo's van Turkse diaspora-nieuwssite sonhaber.eu bijvoorbeeld. Want boven een Turks artikeltje over leuke Lale zien Nederlandse bezoekers vakkundig geo targeted/ingekochte banners voor de enige partij die wij het welzijn van de islam toevertrouwen. Volgens Google translate lezen we bovenstaand in de DENK-banner: "Wil je islamofobie bestrijden?" Nou, daar moeten we nog even over nadenken. Meteen daaronder lezen we de nieuwskop: "Toenemende steun voor schrijfster van Turkse origine die in Nederland de islam de rug toekeert", waarna overigens een overwegend positief nieuwsbericht volgt. Maar goed, 47% van de Nederturken stemden afgelopen verkiezingen voor DENK, en dat kan beter! Lale weet ervan, zie na breek.

Elders op de site: "wil je racisme bestrijden?"

Wat kan-ie praten hè