Goedenavond, welkom in het stijlloze stamcafé. Deze digitale kroeg stamt nog uit de tijd dat een belediging polemiek werd genoemd en gekwetst zijn alleen bestond in de ingezonden brievenrubrieken van kranten waarin een columnist kritiek had geuit op iemands ideologische hobby. Of in columns van diezelfde columnisten die gekwetst waren door iets dat ze op internet hadden gelezen. Maar polemiek is dood (we hebben dat woord recent zelf maar gearchiveerd - red.), beledigd zijn is de nieuwe norm en gekwetst zijn is een soort preventieve verdediging die niet eens meer ideologische grondslag behoeft - een gender hebben is al genoeg. Al wat over dat gender gezegd wordt, kwalificeert als "haat" en dient ofwel te worden uitgebannen en als dat onmogelijk blijkt, kan het altijd nog voor campagnedoeleinden worden aangewend (maar niet per definitie, gelukkig). Ieder gender z'n eigen influencer, want identiteit is een opinie geworden en het landsbelang een advertorial. Ja, het zijn andere tijden maar die broeden gelukkig ook weer z'n eigen autonome alternatieven: wie nog een nieuw boek zoekt, wij kennen nog een zelfstandig schrijver/uitgever die z'n huur wil kunnen blijven betalen. Gelukkig bestaat er tevens nog wel gewoon bier (helpt heel goed bij burgerlijke ongehoorzaamheid), en daarbij serveren we vandaag deze Daghap:

