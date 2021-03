Ze hebben reisagenten die werken voor reisbureaus. Het gaat net zoals bij u als u een vakantie bestelt. Afhankelijk van uw budget kunt u sneller en aangenamer naar de bestemming. Die bestemming mag u kiezen. Het reisbureau zorgt ervoor dat u er komt omdat zij alle geitepaadjes naar het open Rutteland kent. Ook kunt u voor uw reis een persoonlijke reisbegeleider krijgen die u van A naar B brengt en al heel veel ervaringen van andere reizigers heeft verzameld. Zo weet hij precies hoe u van A naar B komt en kan hij vertellen wat u moet weten en doen om een gegarandeerd goed reisverhaal te kunnen vertellen als u op bestemming bent. Uiteraard wordt met u overlegt welke B het meest aantrekkelijk is. U wilt bijvoorbeeld tijdelijk onderdak op A-locaties, medische verzorging, bonusuitkeringen, onderwijs, persoonlijke begeleiding en eenvoudig uw verblijf verlengen dan zoeken zij voor u de beste locatie. Dat kan bijvoorbeeld Nederland zijn. Mocht u zich alleen voelen dan kunt u via het reisbureau familieleden laten komen. Dat regelt de reisagent. Nu nog even betalen of u per vliegtuig, bus, schip of vrachtwagen wilt en dan kan er ondertekend worden. Om uw verblijf te garanderen krijgt u vooraf veel informatie over het land. Het zijn standaardvragen die u moet kunnen beantwoorden aan de lokale autoriteiten. Afijn, mocht het u niet bevallen of moet u toch eerder terug omdat er iets fout is gegaan. Niet getreurd, de reisagent ter plaatse van de overheid bespreekt hoe dat het beste kan. Uiteraard zonder kosten en met wat zakgeld om in het thuisland ook een jaartje verder te kunnen zorgen. Kortom, u kunt niet verliezen. Zegt het voort dat er een geoliede machine is die beter functioneert dan de overheid en zijn sukkelige IND medewerkers die met twee handen op de rug moeten horen en beslissen.