"De asielinstroom van week 7, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 400." (bron: www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2...)

Dat zijn er veel (die in Nederland dus "in de procedure zitten") maar dus niet allemaal 1e aanvragers die van heel ver weg hier het land binnenrollen. En een 1e asielaanvraag eindigt steevast in een 2e aanvraag (en daarna soms nog meer aanvragen) die men vaak in Nederland "in afwachting van" in een AZC mag afwachten. Waarbij de aanvrager vaak met zgn. "nieuwe, vooraf nog niet bekende achtergrond informatie" komt aandraven.

Dus niet 400 die bij Zevenaar komen binnenwandelen, het gros is hier al en zit in een (herhaalde) procedure.

En zoals ik eerder al stelde: zat volk wat teruggejorist kan worden richting de (veilige) landen van herkomst. De regeringen ter plaatse vinden het vaak wel best (tenzij zak met €€€ in het vooruitzicht) of de uitgeprocedeerde klopt aan bij een gemeente voor de nodige gratis faciliteiten want "niemand is illegaal" tenslotte. Pas na heel veel werk vanuit Nederland lukt het om een uitgeprocedeerde (zonodig gedwongen en onder begeleiding) op het vliegtuig te zetten. En - eerlijk is eerlijk - dat dat vaak traag gaat ligt niet aan de Nederlandse inzet maar meer aan de landen van herkomst. Wat hier binnenkomt is vaak niet de "fine fleur", de landen van herkomst is of dat volk vaak liever kwijt dan rijk of wenst vorstelijk gecompenseerd te worden met Nederlandse taxpoet of gunstige handelsvoorwaarden wenst te verkrijgen of in ieder geval geen lelijke Nederlandse woorden over het regeringsbeleid van het eigen land wenst te horen. Marokko is een mooi voorbeeld: kinderbijslag korten en deze aanpassen naar Marokaanse economische maatstaven betekent dat dit land allesbehalve in de meewerkstand zit bij het terugnemen van zgn. " asielzoekers".