Okee jongens, die malle persverklaring van Dion Graus heeft een oorzaak gekregen en het is meteen de eindstrijd. Er zijn nu twee opties: óf de nrc wordt opgedoekt wegens lasterlijke ellende aan het adres van een arme gnoom - maar dat zal wel niet - óf het zal wel over en sluiten zijn voor ridder Dion Graus wegens smeerbeerpraktijken van hier tot de neuqsauna: het uitlenen van zijn eigen vrouw wut wut. Volgens nrc, dat beeld- en geluidsopnames en documenten heeft ingezien die aan de Rijksrecherche zijn gegeven, heeft Dion Graus zijn eigen vrouw Joyce (vanzelfsprekend inmiddels z'n ex) uitgeleend aan de piemels van z'n bewakers, 'Arthur' en 'Henn' (dat zijn de namen van de bewakers). Een verhaal van een miljoenmiljoen woorden dat aanvankelijk alleen grappig is vanwege de uitspraak van Dion over Machiel de Graaf ("iemand die alleen maar in de kroeg hangt met twee bokworsten uit zijn neus en een bokworst uit zijn gulp met een Tirolerbroek aan") komt tot ontploffing in de slotfase:

"Hij vertelde er alleen niet bij wat dat 'en zo' inhield – dat hij behalve eten en drank ook seks met zijn vrouw ‘regelde’. In tientallen sms’jes en WhatsApp-berichten is te lezen dat Dion Graus de spil is in deze ‘uitleensessies’. Beveiliger Henn sms’t met Dion, niet met Joyce, als hij seks wil. Op 3 november 2014 huurt Dion Graus daarvoor een privésauna af in het Brabantse Beek en Donk. Op 1 december 2014 regelt Graus sauna Relaxcis in het Belgische Arendonk: 'Gaan we de volle drie uur', wil Henn weten. Twee weken later vraagt de beveiliger aan Dion of 'we dit jaar uitgebubbeld' zijn? Dion: 'Mais non mon ami'. In het nieuwe jaar meldt Henn zich weer voor 'een broodje'. Dion: 'Ga ik regelen'."

En dus is de titel van het topic 'Dion Graus zette eigen vrouw aan tot seks met beveiligers' en niet 'Ex van Dion Graus gaf belastend materiaal aan Rijksrecherche'. Hamvraag is wel: was het een vorm van gedwongen seks en telt het misschien wel als prostitueren, of waren Dion & dinnetje gewoon lekker een robbertje aan het swingen? Ligt het derhalve allemaal aan de 'gemoedstoestand' van mevrouw (zoals Dion heeft verklaard) en zijn 'de NRC en haar bron elkaars marionet'? Nu verbazen we ons bij Dion in ieder geval helemaal nergens meer over: dit topic is van 2007, godbetert, dus u hoeft niet in de mail te komen hangen met gezeik over een plotselinge standrechtelijke executie van Dion Graus - bovendien mailt u maar lekker naar Joep & Wokkels van de NRC. Deze meuk zat er natuurlijk ook wel een beetje aan te komen, maar dat de dierenridder zelf zó'n dier is / zou zijn, dat hadden we toch ook weer niet per se verwacht. Fijn gesprek ook, met 'zijn' Joyce: "Ik ben lid van de Staten-Generaal en zeg desnoods op camera dat iedere vrouw zich zonder condoom moet laten volspuiten om mannelijke hormonen binnen te krijgen, dan gaan ze zich goed voelen." En het ALLERERGSTE is nog: er zijn dus mensen met een Renault Vel Satis.

UPDATE - Kandidatencommissie PVV reageert