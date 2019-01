In een ex-strijd wordt met modder gegooid en als het een PVV'er betreft halen we er gewoon een of andere burgemeester van een jaar of wat gelee bij die "ineens" zeker weet dat het wél foute boel was. Of schoonpapa, ook al zo'n enorm betrouwbare getuige. Whatever, zelfs voor malloot Graus geldt gelukkig nog steeds dat je onschuldig bent to het tegendeel bewezen is, anders is dit gewoon de zoveelste vage #metoo beschuldiging die bovendien wel op een zeer opportuun moment geopenbaard wordt. Wilders in de plus? Hop, schnell, trek ff de la open met ongebruikte smut, kijk even hoe we dat kunnen neutraliseren want stel je voor dat iemand zomaar zou kunnen zeggen dat ie de PVV en Geert wel tof vindt, dát moeten we niet hebben he?

Het ligt mij er iets te dik bovenop, mocht Dion bewezen een vrouwenverzieker zijn dan kan ie natuurlijk ongezien de typhus krijgen maar dan wel graag eerst overtuigend bewijs tonen.