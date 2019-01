Wie stemt er op Geert Wilders?

De oudere autochtoon, mensen in een scootmobiel, mensen die vaak al in een of andere uitkering zitten.

De elite knalt door en ondertussen is Nederland een vergaarbak van allerlei nationaliteiten.

Polen en Bulgaren doen het bouwvak/agrarische werk.

Heel veel vrachtwagenchauffeurs zijn oostblokkers.

Mensen uit India in groten getale in de ICT/klantenservice.

Studentjes in de callcenters.

Vrouwen in alle softe beroepen, zoals gezinsbegeleider, onderwijsassistent.

Hoofddoekjes krijgen de mooie baantjes bij de gemeentes.

De oudere autochtoon komt, eenmaal ontslagen nergens meer aan de bak.

En dan een absolute onderlaag van asielzoekers en marokkanen, netjes voor altijd in de bijstand geparkeerd.

Een stuk of 8 bestuurslagen.

Gemeente-Provincie-eerste kamer, tweede kamer-Koningshuis, Brussel, wie roomt er allemaal niet Jan Modaal af?

Volgens mij kun je nog beter onder The Godfather leven: heb je tenminste maar één instantie die je afroomt in ruil voor een beetje rust en orde.