Even over die koortsgun. Zelf wil ik er niet aan, want waarschijnlijk in China gemaakt, maar mijn ouders hebben er één. Die ik voor ze gehaald heb, maar dat terzijde.

Binnen een minuut wist ik vanochtend 0,2 graden te verschieten in temperatuur. Bullshit, onze menselijke energiehuishouding is van dien aard dat interne (!) schommelingen snel flinke consequenties hebben. Onze huid, het grootste orgaan dat we hebben, heeft daar waarschijnlijk een grote rol in.

Waarschijnlijk in de zin dat ik daar niet zo veel van weet. Maar zo'n apparaatje op je oersterke, flexibele first line of body defence? Als je interne kacheltje, via de hersens, maar werkt. Werk voortaan de Eredivisie maar helemaal af in de vrieskou. De volstrekt ongepaste opmerking "Ruimt lekker op" laat ik uiteraard volstrekt achterwege.

Al was het maar vanwege het effect op de bierprijs.