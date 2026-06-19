Trump zegt dat 'Meloni hem om foto smeekte', Meloni ontkent stellig, MinBuz annuleert bezoek aan VS
Oh jongens de intriges
"Italië en ik smeken nooit"
Io e l’Italia non imploriamo mai. pic.twitter.com/sTpKlqWB67— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 19, 2026
In dit vertaalde interview met Trump door Italiaanse zender LA7 zegt Trump over Meloni: "Ze is waarschijnlijk blij dat ik met haar praatte, dat had ik niet hoeven doen. Ze smeekte om een foto. Ik zou het niet eens gedaan hebben, maar ik had medelijden met haar." Nou, dat laat Meloni zich niet aanleunen en zegt bovenstaand:
"Sommige dingen vereisen een onmiddellijke reactie. De uitspraken van Donald Trump zijn volledig verzonnen. Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom de president van de Verenigde Staten zich zo gedraagt tegenover zijn bondgenoten; het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ik kan alleen maar zeggen: het spijt me, wie heeft niet dezelfde vastberadenheid tegenover de vijanden van het Westen als tegenover de vijanden van de Verenigde Staten, met een leiderschap dat juist veel toleranter blijkt te zijn? Maar één ding moet hij niet vergeten: Italië, en ik smeek nooit."
En dan zegt de Italiaanse MinBuz het bezoek aan Amerika morgen en overmorgen ook nog eens af. Hij schrijft op Twitter: "De heftige en aanstootgevende woorden van President Trump jegens de premier Giorgia Meloni beledigen heel Italië. Om die reden heb ik besloten mijn geplande bezoek aan de Verenigde Staten op 21 en 22 juni aanstaande te annuleren."
Gelukkig hebben we de beelden nog!
Video's van hun ontmoeting afgelopen dinsdag
On the sidelines of the G7 summit in France on Tuesday, EU Council President António Costa jokingly commented to U.S. President Donald Trump and Italian Prime Minister Giorgia Meloni: “You are friends again!” To which Meloni responded: “We have always been friends!” pic.twitter.com/gRTHKnW96d— NTD News (@NTDNews) June 16, 2026
Het vertaalde interview waarin Trump de bewering doet
Donald Trump sull’incontro con Giorgia Meloni al G7 di Evian: «Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena…» (Esclusiva L’Aria Che Tira - La7) pic.twitter.com/4Qd6KdVL8Z— Marco Fattorini (@MarcoFattorini) June 19, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
LIveblog oorlog. 'Voorwaardelijke, gefaseerde investering in Iran van $300 miljard door Golfstaatcoalitie wel in deal'
De prijsbepaling van vrede in Liveblog 156. Liveblog 155 las u hier
Liveblog oorlog. Deal getekend, Trump noemde Netanyahu een "very difficult guy, has no f**king judgement" na aanval op Hezbollah in Beiroet
Wereldvrede uitgebroken in Liveblog 154? Het tekenen van de deal zag u gisternacht ontvouwen in Liveblog 153
Liveblog oorlog. Trump zegt dat deal vandaag 'elektronisch' getekend wordt, Iran ontkent
Wereldvrede uitgebroken per autopen in Liveblog 152? Liveblog 151 las u hier
Liveblog oorlog. Trump: 'deal wordt morgen ondertekend'
Wereldvrede uitgebroken in Liveblog 151? De aanloop las u in Liveblog 150.
Liveblog. Trump: "We hebben vandaag de oorlog met Iran beëindigd, ze zijn overeengekomen nooit kernwapens te zullen hebben"
De hele lange stilte na de storm in LIVEBLOG 150? De afkondiging van de aangekondigde aanvallen gisteravond en de daarop volgende totstandkoming van de deal las u hier in Liveblog 149
Liveblog oorlog Iran. Trump: 'Geplande aanvallen en bombardementen op Iran gaan niet door, deal op komst'
CANCELCULTUUR in liveblog 149, liveblog 148 las u hierrrr
Liveblog oorlog Iran. Trump: 'We gaan Iran vanavond keihard aanvallen, en binnenkort nemen we olie-eiland Kharg in'
Ja als hij het zegt (liveblog 148 trouwens, liveblog 147 las u hier)
Liveblog oorlog Iran. VS beëindigt 'proportionele reactie' op neerhalen Apache
De stilte na de storm in Liveblog 144. Liveblog 143 waarin het gisternacht losging las u hier.