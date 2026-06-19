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Trump zegt dat 'Meloni hem om foto smeekte', Meloni ontkent stellig, MinBuz annuleert bezoek aan VS

Oh jongens de intriges

"Italië en ik smeken nooit"

In dit vertaalde interview met Trump door Italiaanse zender LA7 zegt Trump over Meloni: "Ze is waarschijnlijk blij dat ik met haar praatte, dat had ik niet hoeven doen. Ze smeekte om een foto. Ik zou het niet eens gedaan hebben, maar ik had medelijden met haar." Nou, dat laat Meloni zich niet aanleunen en zegt bovenstaand: 

"Sommige dingen vereisen een onmiddellijke reactie. De uitspraken van Donald Trump zijn volledig verzonnen. Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom de president van de Verenigde Staten zich zo gedraagt ​​tegenover zijn bondgenoten; het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ik kan alleen maar zeggen: het spijt me, wie heeft niet dezelfde vastberadenheid tegenover de vijanden van het Westen als tegenover de vijanden van de Verenigde Staten, met een leiderschap dat juist veel toleranter blijkt te zijn? Maar één ding moet hij niet vergeten: Italië, en ik smeek nooit."

En dan zegt de Italiaanse MinBuz het bezoek aan Amerika morgen en overmorgen ook nog eens af. Hij schrijft op Twitter: "De heftige en aanstootgevende woorden van President Trump jegens de premier Giorgia Meloni beledigen heel Italië. Om die reden heb ik besloten mijn geplande bezoek aan de Verenigde Staten op 21 en 22 juni aanstaande te annuleren."

Gelukkig hebben we de beelden nog!

Video's van hun ontmoeting afgelopen dinsdag

Het vertaalde interview waarin Trump de bewering doet

Tags: Trump, Meloni, foto
@Spartacus | 19-06-26 | 14:59 | 97 reacties

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@Spartacus | 12-06-26 | 08:00 | 295 reacties

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