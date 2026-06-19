Makkers staakt uw wild geraas, het is WEEKEND, u mag aan het koudkoele opdrinkbier, gefeliciteerd. Weer een week naar de haaien. Weer een week naar het systeemplafond gekeken. Weer een week laten uitkafferen door Jeroen, die hbo-managementeikel die plots uw baas is, met z'n Lean-management. Flikker op met je lean, JEROEN. Weer een week uzelf afgevraagd of het leven altijd zo blijft, of dat er misschien een keer verandering in komt. U wilde naar Zweden, u wilde een camping beginnen, u wilde vrijen met grote vrouwen, u wilde uw geld kapotslaan in dure Duitse bordelen, u wilde met een auto door Amerika reizen, u wilde een zeilboot, u wilde in vuige jazzclubs gore dingen doen met patriotten & paradijsvogels, u wilde boeken lezen en films kijken en erover praten in kroegen in cultureel-ingewikkelde Parijse wijken - maar daar zit u dan, bij Philips, op de lampjesafdeling, naar het systeemplafond te kijken, steevast te wachten op de maandelijkse belediging van de 25ste. Bovendien is iedereen op de lampjesafdeling van Philips voor PSV en dat is al erg genoeg. Enfin, een lading nieuwe muziekalbums op deze vrijdagmiddag, maar niets om over naar huis te schrijven, dus gaan we ze niet eens allemaal embedden. We zijn nog goor van vorige week, van Keith Urban, die u niet eens kende van de muziek maar als man van Nicole Kidman. Nu hij dat niet meer is hebben we verdomme weer naar z'n jengelkuntrie moeten luisteren, zoals het larmoyante drakennummer Just the Two of Us, als prak opgewarmd in de magnetron van het leven en overgoten met een saus van audiofiel verdriet. Gelukkig hoeven we Keith Urban deze week niet meer aan te horen. Gedicht van de week: Sjef van Oekel, bedacht door Wim T. Schippers. Succes ermee, vier de hitte, vier het weekend.

Zuurkool met vette jus

Soep vooraf, ja dat is mijn menu

Kaantjes met bruine bonen

Flink veel ei, niet van dat gewone

Blokken kaas met mayonaise

Warme friet en ook saucijzen

Sperziebonen uit het vet

Pap van brood, zo is het maar net

Arme kip, zo van het spit

Flink veel aardappelen waar een korstje aan zit

Een lekker prakje met een kuiltje jus

Garstig spek, dat is wat ik lus

Gebakken milt versierd met een sprotje

Zure bommen uit een potje

Ossentong in hete brij

Gegarneerd met dampende prei

Zwanenhals gevuld met druiven

Paardenhoef om af te kluiven

Wat dacht u van een pudding met bessensap

En als toetje garnalenpap

Slappe thee en vruchtenijsjes

Lendenlappen met vele radijsjes

Gebraden haan in druipend vet

Koffie toe en dan naar bed

Hutspot met warme croquetten

En een doekje om de mond te betten

Oude kaas in vele talen

Oude vis kan veel verhalen

Rode wijn en pruimedanten

Zeer veel drank en ook fazanten

Tonnen bier en stapels brood

Harde worst vol kokosnoot

Pittig sausje van weleer

Ach wat wil een mens nog meer