Snoeihete VrijMiBo met Pond, Tucker Zimmerman en: Sjef van Oekel
HET IS WEEKEND - Shakira, we are ready
Makkers staakt uw wild geraas, het is WEEKEND, u mag aan het koudkoele opdrinkbier, gefeliciteerd. Weer een week naar de haaien. Weer een week naar het systeemplafond gekeken. Weer een week laten uitkafferen door Jeroen, die hbo-managementeikel die plots uw baas is, met z'n Lean-management. Flikker op met je lean, JEROEN. Weer een week uzelf afgevraagd of het leven altijd zo blijft, of dat er misschien een keer verandering in komt. U wilde naar Zweden, u wilde een camping beginnen, u wilde vrijen met grote vrouwen, u wilde uw geld kapotslaan in dure Duitse bordelen, u wilde met een auto door Amerika reizen, u wilde een zeilboot, u wilde in vuige jazzclubs gore dingen doen met patriotten & paradijsvogels, u wilde boeken lezen en films kijken en erover praten in kroegen in cultureel-ingewikkelde Parijse wijken - maar daar zit u dan, bij Philips, op de lampjesafdeling, naar het systeemplafond te kijken, steevast te wachten op de maandelijkse belediging van de 25ste. Bovendien is iedereen op de lampjesafdeling van Philips voor PSV en dat is al erg genoeg. Enfin, een lading nieuwe muziekalbums op deze vrijdagmiddag, maar niets om over naar huis te schrijven, dus gaan we ze niet eens allemaal embedden. We zijn nog goor van vorige week, van Keith Urban, die u niet eens kende van de muziek maar als man van Nicole Kidman. Nu hij dat niet meer is hebben we verdomme weer naar z'n jengelkuntrie moeten luisteren, zoals het larmoyante drakennummer Just the Two of Us, als prak opgewarmd in de magnetron van het leven en overgoten met een saus van audiofiel verdriet. Gelukkig hoeven we Keith Urban deze week niet meer aan te horen. Gedicht van de week: Sjef van Oekel, bedacht door Wim T. Schippers. Succes ermee, vier de hitte, vier het weekend.
TUCKER
Geen metal, desalniettemin groetjes aan iedereen op Graspop
VrijdagmiddagHOUSE
Sjef van Oekel - Zuurkool met vette jus
Zuurkool met vette jus
Soep vooraf, ja dat is mijn menu
Kaantjes met bruine bonen
Flink veel ei, niet van dat gewone
Blokken kaas met mayonaise
Warme friet en ook saucijzen
Sperziebonen uit het vet
Pap van brood, zo is het maar net
Arme kip, zo van het spit
Flink veel aardappelen waar een korstje aan zit
Een lekker prakje met een kuiltje jus
Garstig spek, dat is wat ik lus
Gebakken milt versierd met een sprotje
Zure bommen uit een potje
Ossentong in hete brij
Gegarneerd met dampende prei
Zwanenhals gevuld met druiven
Paardenhoef om af te kluiven
Wat dacht u van een pudding met bessensap
En als toetje garnalenpap
Slappe thee en vruchtenijsjes
Lendenlappen met vele radijsjes
Gebraden haan in druipend vet
Koffie toe en dan naar bed
Hutspot met warme croquetten
En een doekje om de mond te betten
Oude kaas in vele talen
Oude vis kan veel verhalen
Rode wijn en pruimedanten
Zeer veel drank en ook fazanten
Tonnen bier en stapels brood
Harde worst vol kokosnoot
Pittig sausje van weleer
Ach wat wil een mens nog meer