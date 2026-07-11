'Homokroeg' en andere woorden geschrapt uit Komrij-biografie, schrijver Arie Pos trekt naar andere uitgever
Pak ze, Aar
De wandelende Komrijcyclopedie Arie Pos is bezig met zijn magnum opus over Onze Gerrit: de ultieme en definitieve biografie. Zo'n boek heeft een Stempel van de Tijd maar bij de uitgever zat een 'zeer sensitive reader' te schrapen en te schrappen in woorden als 'homokroeg' en 'homoschrijvers'. Vraagt die knakker van de Gelderlander ook nog aan Arie: "Homokroeg en homoschrijvers of kroeg en schrijvers, wat is het verschil?" Die is zeker nog nooit met schrijvers in een kroeg geweest! Welnu, Arie brengt z'n definitieve Komrij-bio onder bij een andere uitgever (Prometheus), en z'n oude uitgever (Bezige Bij) komt met een sussende verklaring over 'suggesties die worden gedaan en spiegelende vragen die worden gesteld over teksten'. En zonder kant te kiezen in dit specifieke conflict (toch wel: Team Arie) is het gebeuren tekenend voor de zouteloze staat van de Nederlandse lieteratuuurrrr, die grandioos ten onder gaat in het schuim van een helse golf aan Chabotisme (homoschrijver!) en Smithuijsificatie.
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