Wie er laatst dus 80 zou zijn geworden, is Gerrit Komrij. Om dat te vieren is er nu een leuk boek metinclusief schitterend eerder onuitgegeven gedicht over zijn vader te koop en waren er laatst diverse festividingesen. En nu is er ook nog: dit interview met Arie Pos van Wouter Post van Café Weltschmerz met het licht aan. Arie Pos is een biografie over Gerrit Komrij aan het schrijven en Arie Pos heeft dan misschien wel geen verstand van muziek (Arie Pos vindt The Kinks beter dan The Beatles) maar hij heeft wel verstand van Gerrit Komrij. Dus als u meer wilt weten over de doodste schrijver van Winterswijk, dan is dit een ontegenzeggelijke KIJKTIP.