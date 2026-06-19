Wij kennen Japans Twitter eigenlijk alleen maar van lachen om grappen van Rafael van der Vaart, maar dit bestaat dus ook. Een mevrouw zag al die vIrAlE bEeLdEn van Japanse fans die na de wedstrijd het stadion schoonmaken en dacht, ja hoor es, hier thuis zitten jullie alleen maar op de bank met een biertje. Leuk tweetje, ook weer veel gedeeld, iedereen blij. Maar nee, de BBC moet daar daar weer iets over tikken en dan moet RTL Nieuws, dat ondanks de frisse Peter Lubbers wind kennelijk nog steeds druk is om de NOS, bekend van internet, links in te halen "er ook iets mee".

En dan krijg je dus dit.

"De boodschap is helder. Volgens de BBC blijkt uit internationale en nationale studies herhaaldelijk dat Japanse vrouwen aanzienlijk meer tijd besteden aan huishoudelijke taken en zorgtaken dan mannen, zelfs in huishoudens waar beide partners werken. Volgens gegevens van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) uit 2021 besteden Japanse vrouwen meer dan drie uur per dag aan onbetaald werk, meer dan vijf keer zoveel als mannen."

Wat is dit nou voor tekst joh. Wie van de RTL Nieuws doelgroep (beetje domme lui die wel geld hebben en in Almere wonen), of van welke doelgroep dan ook, zit er te wachten op informatie over de verdeling van huishoudelijke taken tussen Japanse mannen en vrouwen in 2021? Kijk wij schrijven hier ook de hele dag allemaal onzin op maar daar hebben we zelf tenminste nog een beetje lol in. Het erge van dit soort zielloze troep is dat je dit soort stukjes nou nooit eens ziet over bijvoorbeeld een leuke mop waarin vrouwen belachelijk worden gemaakt, of iemand die scherpe kritiek uit op moslims. Nee, dit soort totale non-berichten zijn alleen toegestaan als de achterliggende boodschap (mannen slecht, vrouwen goed) niemand op die ideologisch dichtgetikte redacties tegen de schenen schopt.

En zo creëer je dus een gevoel waarvan iedereen die wel gewoon normaal is het gevoel krijgt dat er iets niet klopt, zonder dat je daar precies de vinger op kunt leggen. Want wat zeuren jullie nou GeenStijl? Dit is toch een gewoon een leuk berichtje? Er staat toch niks verschrikkelijks in? Gewoon een grapje, juist leuk toch? Nee helemaal niet leuk.