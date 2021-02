Dus wij zaten ná ingang van de avondklok aan een grote stamtafel bij de open haard van onze sjieke gelegenheidstaveerne, zónder politieke gast. Want die waren allemaal nog aan het debatteren óver die avondklok die ons al een hele week binnen bezig houdt. Zit je daar, je eign talkshow te hosten zonder gasten om hem mee te legitimeren. Levensgevaarlijk! Nou, dan trekken we d'r maar een fles Lagunitas bij open en zetten we d'r een bacootje met ijs naast, en nemen we zélf de politiek van deze week maar ff door. Geen idee of het iemand boeit (er was ook voetbal, en een Marslanding) maar wíj hadden in ieder geval een prima avond die ook lang na afloop nog onrustig bleef. Prima inluiding van het welverdiende weekend. Het wordt lente, maar je schijnt ook gewoon binnen te mogen schaatsen. Wij gaan onze eerste lente-zoentjes scoren. Wat jullie?

P.S. Cortés de tekenvogel met de gebroken vleugel krijgt morgen een nieuw schetsboek thuisgestuurd, dank voor uw donaties! Van het overschot kopen we natuurlijk Cortoons, zodra de vogel weer zingt.

BIER!

Er gaat iets mis met de NOW-regeling, lijkt het...

Deze ambachtelijke schoenmaker in Roermond heeft een jaar na de NOW nogal last van de one size fits all steungeldmaatregel van de regering, want zijn situatie wijkt af van die ene maat en nu moet hij dubbel terugbetalen, liefst ook nog met terugwerkende kracht. We ontwaren nog geen groter patroon, maar hebben al wel een paar rare terugbetaalverhalen gehoord. Als dat maar goed blijft gaan... Zelf ook verhalen of ervaring? Mail ff: redactie@geenstijl.nl