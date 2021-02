Teken je zo veel cartoons over islam & koran. Word je alsnog door het Argumentum ad Keukentrappum gevloerd. Zuur! Ook voor ons, want nu zitten we dus met een tekenvogel die even niet meer fluit. Maar voor de ZZP'ende digitaaltekenaar is het uiteraard nog rottiger, zeker omdat zijn noodzakelijke gereedschappen het begeven hebben. Omdat de heer Vogel ook altijd voor ons klaar staat, willen wij hem ook graag ff wat zangzaad toewerpen om zijn apparaatschade te herstellen: de eerstvolgende 1000 euro die in ons donatiebakje druppelt, zijn voor Vogelmans. Opdat hij snel weer kan fladderen met dat rare tekenaarsbrein van 'm. Beterschap, makker!

Cortés! Het wordt niks zonder jou!