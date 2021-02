Om op de eerder vraag van de Gravin even terug te komen een paar opmerkingen. Ik kan geen volledig antwoord geven, dan kan omgekeerd echter ook niet. Het is geen vaccin omdat een vaccin genoemd wordt. Het is mRNA dat ingespoten wordt en het is de allereerste keer dat het op mensen losgelaten wordt. Het een vaccin noemen is pure misleiding. Het voldoet niet aan de definitie, het is niet hetzelfde en het werkt niet hetzelfde als een vaccin.

Ik mag geen linkjes plaatsen dus hier even wat tekst: "While an mRNA vaccine has never been on the market anywhere in the world, mRNA vaccines have been tested in humans before, for at least four infectious diseases: rabies, influenza, cytomegalovirus, and Zika.

In 2017, German biotech CureVac published results in The Lancet for a phase I trial of its mRNA rabies vaccine, and in January of this year the company issued results via press release from a phase I trial of its low-dose rabies mRNA vaccine.

Last year, Moderna and German researchers published the phase I results of two mRNA vaccines against influenza. In January, Moderna announced results of its phase I study of an mRNA vaccine against cytomegalovirus, and just this past April as the pandemic raged, the company reported interim data from its mRNA vaccine against Zika."