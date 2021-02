Henk en Toos beginnen de dag met strijken. Wie begint de dag nou met een grondig potje strijken? Nou Henk en Toos uit Zelhem natuurlijk! Wat Henk en Toos niet weten is dat ten eerste het milieu naar de knoppen gaat van hun egoïstische ochtendstrijkje (wegens 'rondzwevende kalkdeeltjes uit de verdampte stoom') en dat ten tweede een beter milieu bij jezelf begint. Henk en Toos zijn derhalve AF. Jammer dan Henk en Toos! Door naar Ivon en Jojan uit Den Haag. Die twee klimaathaters hebben het gore lef om te ademen. Vieze vuile bedompte lucht daar bij Ivon en Jojan. Stop maar gewoon met ademen. Vervolgen we de dag bij Fred en Marjoke. Die hebben hun huis de hele dag nog niet gelucht. Terwijl iedereen weet: als de ramen dicht zijn, stijgen de CO2-waarden. Fred en Marjoke moordenaars. Dan krijgen Henk en Toos (van het ochtendstrijkje) ook nog eens visite, CO2-waardes weer door het dak natuurlijk, en Henk en Toos waren al af dus die zijn nu dubbel af. En dan gaan die nazi's ook nog eens koken! KOKEN. U begrijpt: "Ultrafijnstof, dat nog kleiner is dan gewoon fijnstof, en stikstofdioxiden." Die ademende smeerpijp van een Ivon gaat wokken en dat is al helemáál een fijnstofbom. Ivon denkt alleen maar aan zichzelf. En dan steekt Ivon later op de avond KAARSEN AAN NU GAAT ZE ECHT VEEL TE VER KAN IEMAND JOHAN VOLLENBROEK BELLEN. "Wil je toch graag kaarsen branden, stop dan in elk geval geen waxinelichtje in een glazen potje, zegt ­Jacobs. Dan is door zuurstofgebrek de verbranding onvolledig en komt er meer fijnstof vrij, waaronder het kankerverwekkende roet."

Nou u hoort het mensen, zonder dat u het weet doet u het milieu knalhard in de groene bips - bijvoorbeeld door het aansteken van een kaarsje - en u kunt het allemaal lezen in de RIVM-bode. En dan moet het ergste nog komen: er zijn dus mensen die slapen met de ramen dicht.