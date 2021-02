Morgen zal er ook nog geschaatst kunnen worden in NL op bepaalde plekken, daarna is het dan afgelopen. Hier in Engadin, koudste nacht van het jaar met - 21gr in Samedan, Pontresina en St Moritz. Op de pistes nauwelijks Nederlanders dit seizoen, hoofdzakelijk Zwitsers en een paar Italianen. Sinds de pistes open zijn in Zwitserland zijn de besmettingscijfers flink aan het dalen. Buitensporten, het is gezond. Ondanks het gekrijs van allerlei socialistische heksen in Bern, Basel en Zurich dat de pistes onmiddellijk dicht moesten is dat gelukkig niet gebeurd. Er was maar 1 grote negatieve uitzondering in het Badrutt's Palace na een incident met in London woonachtige Russen. Twee tophotels in St Moritz zijn inmiddels dicht na deze uitbraak. Bon, ook vandaag weer Kaiserwetter.