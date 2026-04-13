Het heeft te maken met de paradox waar 'progressieven' zich totaal geen raad mee weten: iedereen is radicaal gelijk hoera hoera, moslims zijn ook radicaal gelijk aan ons hoera hoera, moslims vinden vrouwen minderwaardig andersgelovigen kudt en homo's stom boeh boeh, KORTSLUITING (en na de kortsluiting volgt vaak een islamofobieverwijt). Enfin, daar hebben we het al vaal genoeg over gehad . Het wachten is alleen nog op De Tien Redenen waarom Progressief Nederland conservatief is!

Mix van lollige en treurige ISWELZO in de kletscast WNL Onze Eeuw, waar de enige manier om die pedante ruitjesjasjes te counteren komt in de vorm van een stippeltjeshemd. De Vlaamse nadenker Maarten Boudry, die in de Omvolkskrant al eens is weggezet als VERRAAIER VAN LINKS , over die zogenaamd progressieve pipo's van PRO: "Een van de grootste bedreigingen van de sociale cohesie, waar ze zeggen voor op te komen, zien ze compleet over het hoofd omdat moslims gekleurde mensen zijn en een andere religie hebben, dus per definitie als slachtoffers worden gezien. Daar mogen we niks kwaads over zeggen. (...) We weten allemaal, ook de linkse mensen die doen alsof ze het niet beseffen, dat als je ergens binnenloopt en je hoort dat er een bom is ontploft op een markt met honderd doden, het in negen van de tien gevallen een jihadistische terreuraanslag is." Nou ja, kijk maar. U leest die quotes verder hierrrr alsook na de klik. Kern: het doodvermoeiende en tering-ergerlijke gedweep met de vrouwen-, homo- en plezierhatende islam.

"Solidariteit is belangrijk, het gevoel van samen ergens aan werken, maar waar ze totaal blind voor blijken is dat in de context van migratie je mensen hebt met totaal andere normen- en waardenpatronen, die helemaal niet op zoek zijn naar hetzelfde waardenpatroon. Die soms, of vaak zelfs, de westerse beschaving afkeuren en ons als ongelovigen beschouwen, die onrein zijn. Fundamentalistische moslims."

"Daarmee ga je niet aan een solidaire samenleving werken. Maar de ironie is dat ze juist die mensen een hand boven het hoofd houden. Een van de grootste bedreigingen van de sociale cohesie, waar ze zeggen voor op te komen, zien ze compleet over het hoofd omdat moslims gekleurde mensen zijn en een andere religie hebben, dus per definitie als slachtoffers worden gezien. Daar mogen we niks kwaads over zeggen."

"Ik zeg niet dat je die mensen niets mag verwijten, extreemrechts is ook één van mijn zorgen, maar als we de zaken vergelijken en we praten over terrorisme: extreemrechts is een gevaar, extreemlinks is zelfs een gevaar, maar vraag het aan iedereen die voor een veiligheidsdienst werkt: het gevaar van jihadisme, geïmporteerd jihadisme dat er niet zou zijn zonder massamigratie, is tien keer zo gevaarlijk tot op de dag van vandaag dan de andere bedreigingen, ook voor de sociale cohesie."

"Er is niets wat zo vreselijk is voor het sociale weefsel als dat je bij elk massa-evenement, een concert of een kerstmarkt, moet nadenken: 'Oei, iemand kan hier misschien een bom laten ontploffen'. We weten allemaal, ook de linkse mensen die doen alsof ze het niet beseffen, dat als je ergens binnenloopt en je hoort dat er een bom is ontploft op een markt met honderd doden, het in negen van de tien gevallen een jihadistische terreuraanslag is. Het is niet onmogelijk dat het een extreemrechtse terreuraanslag is, maar iedereen weet waar het waarschijnlijk vandaan komt."