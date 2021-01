Dit topic gaat over hoop in donkere dagen. Het gaat natuurlijk niet gebeuren, want we krijgen in februari gewoon weer zo'n slappe nietszeggende D66-winter met natte Rob Jetten-sneeuwvlokje en kakkineuze Kaag-hagel. MAAR WAT ALS TOCH? Dat er in het laatste weekend van januari een plotselinge polaire powerwind van -15 begint te waaien, eentje die virii in de lage landen subiet doodvermoord en alle sloten en kanalen van ijskoud keihardium maakt, en dat we dan op woensdag 10 februari, zo rond het middaguur, Sven Kramer zegevierend over de Bonkevaart zien gaan (met uitgerekend die dag Erben Wennemars in quarantaine op een buitenlandse luchthaven, maar dat is wellicht een sprankje teveel gehoopt). Och mensen, wat zou dat wat zijn. Dat het ijs maar net zo zwart mag zijn als DEZE COLUMN van Guus Bezems. Brrr.

RIVM-update: +5487 toerschaatsers in een donkere tunnel