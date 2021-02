Ik heb niks tegen vrouwen, Marokkanen of wie of wat dan ook bij mij in de 🚒. Zolang ze hun werk op hetzelfde niveau kunnen als ik dat doe (en gezien mijn leeftijd zelfs beter). Dus niet zeiken als je 40kg aan materiaal mee de trap moet opzeulen. Je bent gewoon niet geschikt als je een dood gewicht van 80+kg niet kan meetrekken. En bovenal moet je wat technisch inzicht hebben en tegen een mentaal (plaag)stootje kunnen. Als je al gaat huilen en korpsleiding opzoekt als men je plaagt over je rammelende eierstokken of je seksuele voorkeur hoe reageer je dan als je onder het schot van vuurpijlen je werk moet doen en voor van alles uitgemaakt word omdat een paar paniekerige tokkies van mening zijn dat je je werk veel sneller en beter moet doen want op tv doen lopen ze ook zo de brand in. Wat hebben je collega’s aan je als je je werk maar half kan doen omdat je een of ander religieus dieet moet volgen, dat je t moet doen prima, maar dan neem je maar een maand vakantie.

Ik zie de laatste jaren zat jongens en meiden binnenkomen die prima een halve marathon kunnen lopen of een of andere CrossFit WOD van 7 minuten volhouden, maar na een inzet van een uur afgeknakt zijn. Of dat is dan t geluid van hun rug als ze een tijdje in een lastige houding staan bij t knippen.

Ophouden met dat diversiteits gezeik en de beste, sterkste, sociaalste (het belangrijkste in een ploeg) en meest capabele mensen selecteren en dan interesseert het mij geen ruk welke God je aanbid en welke soort lichaamsopening je voorkeur heeft etc etc.

Mevrouw Halsema moet eens gaan zorgen voor heel haar stad ipv voor de mensen die zij interessant en zielig vind. Maar dat zal wel echt een utopie zijn.