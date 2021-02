Playlist GeenStijl Café Mega Mix 41:

1. Golden Earring - Radar Love (1973) - @B.Chamel

2. The Cure - A Forest (1980)

3. Jeff Wayne - The Eve Of War (1981)

4. Golden Earring - Twilight Zone (1982) - de honden blaffen...

5. Danzig - mother (1988) - @RickLaRue

6. Simple Minds - New Gold Dream (1982) - @Pretzel Logic

7. Golden Earring - When The Lady Smiles (1984) - @Mosterd

8. Marilyn Manson - Great Big White World (1998) - @Roehm

9. Hans Teeuwen ft. Bjørgen- Lockdown Lul (2021) - @JeMotWat

10. Odyssey - Inside Out (1982) - @Basil Fawlty

11. Vandenberg - Burning Heart (1983) - @R. Skickr

12. Dalida - Love in Portofino (1959) - @Basil Fawly

13. Nova - Aurora (1981) - @small_town_dude

14. Sanctuary - White Rabbit (1986) - @wilderst

15. Suzan & Freek - Als Het Avond Is (2019) - @Watching the Wheels

16. Gotcha! - Words and Music from da Lowlands (1991) - @Gulliver

17. Stretch - Why Did You Do It (1985) - @Het Licht

18. Kiss AMC - A Bit Of U2 (1989) - @5gninja

19. The Shadows - Apache (1969) - @Bad – Casey

20. David McWilliams - Days of Pearly Spencer (1967) - @neonreclame

Bonus Track : Kees Tel – Stiekem Gedanst (2021) - @lezeres