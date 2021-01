Hoe dit gaat. Vandaag lanceert Minister van Hoop Sigrid Kaag in het AD een plannetje om premiers niet langer dan twee termijnen te laten zitten (net als in democratisch baken Amerika, red.). Dan roept iedereen weer dat het nogal een dom plan is omdat het helemaal niet past in een parlementair stelsel waarin de minister-president niet wordt gekozen. Daarna duikt er een of ander rapport op van de Commissie Democratische Vernieuwing (of weten wij veel hoe ze die bezigheidstherapie voor vroegoude jongetjes die later met hun stagiaires naar bed willen noemen) op, waarin staat hoe dit plan binnen andere plannen van D66 voor ons staatsbestel past.

En ondertussen is de uitspraak een totale wassen neus, omdat D66 na 17 maart gewoon weer aanschuift bij het kabinet-Rutte 4 als het zo uitkomt, omdat D66 nu eenmaal altijd aanschuift als het zo uitkomt, en dan maar zijn eigen democratische idealen bij het oud vuil smijt, omdat het zo uitkomt. Zoek maar even op 'Nacht van Wiegel'. Of op Thom de Graaf, die als minister de gekozen burgemeester niet kreeg ingevoerd, daarna zelf ongekozen burgemeester van Nijmegen werd en vervolgens nog ongekozener vice-voorzitter van de Raad van State. Of op het kabinet waar Minister van Hoop Sigrid Kaag zelf deel van uitmaakte, dat met genoegen het raadgevend referendum de nek omdraaide.

Diezelfde Minister van Hoop Sigrid Kaag, die helemaal niet over basisscholen gaat, wist gisterochtend trouwens niet hoe snel ze naar de parlementaire pers moest rennen om te vertellen hoe belangrijk ze het vindt dat de basisscholen weer opengaan, omdat ze net gehoord had dat het kabinet waarschijnlijk de basisscholen weer open laat gaan. Diezelfde Minister van Hoop Sigrid Kaag lanceert vandaag dus een plannetje dat niets meer is dan een campagnetruc om de schijnwerper te zetten op Tien Jaar Leugens van Mark Rutte. Diezelfde Minister van Hoop Sigrid Kaag klaagt in het interview met het AD dat ze in Den Haag zo veel politiek met een kleine p tegenkomt. Tsja. Alles beter dan dit hoor. Alles beter dan deze politiek met een kleine k. Over kleine k gesproken. Hoe is het eigenlijk met Frans van Drimmelen?