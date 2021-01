Lekker zwart-wit van OliFaNT: ja, AZD1222 lijkt de magere zeven in een klas waar verder iedereen een dikke negen heeft gescoord (en Sanofi zich opmaakt voor de herkansing na een klungelige vier), nee het klopt niet dat het *niet* zou werken (i.p.v. een ellenlang immunologisch epistel, extreem-kort-door-de-bocht-lekensamenvattinkje: er zit nl. een heel spectrum tussen "het vaccin werkt want ieder opduikend virusdeeltje wordt al aan de horizon direct genuket" en "dit vaccin is hoogstwaarschijnlijk goed genoeg om de kans op hospitalisatie of overlijden te decimeren want ook al heeft de vijand een voetje binnen de poort en kan hij zelfs hetzelfde flikken bij de volgende vesting waar hij langsgaat, hij komt niet heel veel verder dan de poort en kan vrijwel geen schade diep in de vesting aanrichten").

Als ik hypothetisch ergens dit jaar zou mogen kiezen tussen de aangeboden vaccins, dan is het vaccin van AstraZeneca voor mij vierde keus; *tenzij* AZ op dat moment de eerste is die bepaalde domaninter wordende mutaties (die aan immuunevasie kunnen bijdragen, zoals bijv. E484K of N501Y, en ) inbouwt in hun vaccin.