>>Het was al moeilijk genoeg om het nijlpaard te vinden, een enorme, sierlijke man met de reputatie lokale boeren lastig te vallen. Drie lange maanden lang volgden de wetenschappers het door het Colombiaanse platteland, waarbij ze meren uitzetten, door struiken slenterden en kampeerden op nabijgelegen boerderijen.

Maar het castreren - dat was een bijna enorme taak. Ze moesten het injecteren met een krachtig kalmeringsmiddel voor olifanten voordat het veilig kon benaderen. Zelfs als het nijlpaard geïmmobiliseerd was, was het verrassend moeilijk om zijn, ahem, onderdelen te lokaliseren.

"Het was verschrikkelijk", herinnert David Echeverri Lopez zich, een onderzoeker bij het regionale milieuagentschap Cornare, die de sterilisatie-inspanning in 2013 leidde. "Je kunt niet zomaar op internet en Google gaan:‘ Wat te doen met een nijlpaard? ’"

Het wezen hoorde tenslotte aan de andere kant van de oceaan, in de savannes en bossen van sub-Sahara Afrika. Maar in de jaren tachtig smokkelde drugsbaron Pablo Escobar vier nijlpaarden naar zijn privélandgoed. Nu zwerven tientallen van zijn wilde spawn door de wetlands ten noorden van Bogota, de grootste invasieve soort ter wereld.

De lokale bevolking ziet de nijlpaarden als een onofficiële mascotte. Maar voor wetenschappers zijn ze een ecologische bedreiging, omdat ze concurreren met inheemse dieren in het wild en lokale waterwegen vervuilen. Af en toe hebben ze zelfs mensen aangevallen.

Nu voorspelt een studie dat de invasieve populatie nijlpaarden tegen 2040 zal toenemen tot bijna 1.500 individuen. Op dat moment zullen hun milieueffecten onomkeerbaar zijn en hun aantal onmogelijk te beheersen. Er moet iets gebeuren - en binnenkort ook.

Een probleem van 4000 pond

In het begin waren er maar vier nijlpaarden. Hoeveel problemen kunnen ze veroorzaken? Dat redeneerden Colombiaanse functionarissen die beschuldigd werden van het ontmantelen van het uitgestrekte landgoed van Escobar na zijn dood in 1993. Ze waren terughoudend om de dieren te benaderen, elk zeer agressief en ongeveer zo groot en zwaar als een vierdeurs sedan. Terwijl de meeste exotische dieren van de drugsbaron naar dierentuinen werden gestuurd, mochten de nijlpaarden - drie vrouwtjes en een mannetje - rondlopen.

Dat was de eerste fout.

In hun natuurlijke habitat brengen nijlpaarden het lange droge seizoen door in waterwegen die tot plassen zijn gekrompen. Daar zijn ze kwetsbaar voor ziekten en predatie - om nog maar te zwijgen van elkaars slechte humeur.

Maar tropisch Colombia is "nijlpaardenparadijs", zei Echeverri. Regen is overvloedig, voedsel is er in overvloed en er zijn geen carnivoren die groot genoeg zijn om een ​​bedreiging te vormen. De dieren brengen vijf uur per dag door met grazen op gras en de rest van hun tijd koesteren ze zich in het koele water van de Magdalena-rivier en de omliggende meren.

Terwijl de meeste Afrikaanse gemeenschappen terecht wantrouwend staan ​​tegenover nijlpaarden - de wezens doden jaarlijks meer mensen dan enig ander groot zoogdier - zijn hun Colombiaanse buren erdoor geboeid. Cadeauwinkels in het nabijgelegen Puerto Triunfo verkopen nijlpaardensleutelhangers en T-shirts. In het pretpark dat werd gebouwd op de plaats van het voormalige plezierpaleis van Escobar, kunnen bezoekers het meer verkennen waar nu enkele tientallen nijlpaarden leven. Af en toe ploetert iemand een nabijgelegen gemeenschap in, terwijl hij er zo blasé uitziet als een shopper op weg naar de supermarkt.

"Het nijlpaard is het huisdier van de stad", vertelde bewoonster Claudia Patricia Camacho in 2018 aan het nieuwsprogramma Noticias Caracol. "Je zou kunnen zeggen dat hij nu de straat op gaat alsof ze de zijne zijn."

Toch zijn de interacties tussen mens en nijlpaard meestal niet vriendelijk. In 2009, nadat een drietal ontsnapte gevangenen uit Hacienda Napoles had gemeld dat ze lokale boerderijen terroriseerden, stuurde de Colombiaanse milieuagentschap een team jagers achter de dieren aan met het bevel om ter plekke te schieten.

Maar toen verscheen er een foto waarop de soldaten poseerden met het karkas van een van de volwassenen, Pepe genaamd. Dierenrechtenactivisten hekelden de moord; "Ze hadden kunnen worden gevangen genomen en op een veilige plaats kunnen worden bewaard totdat er een permanent toevluchtsoord voor hen was gevonden", vertelde Marcela Ramirez, een lid van het plaatselijke dierenbeschermingsnetwerk, destijds aan Reuters.

Een rechter vaardigde een uitspraak uit waarbij de jacht op Pepe's partner en nakomelingen werd opgeschort, en het werd illegaal om nijlpaarden in het land te doden. Dat is het moment waarop Echeverri zijn sterilisatiecampagne lanceerde.

Na hun vroege, vermoeiende poging om een ​​dier in het wild op te sporen, besloot het team te proberen er een te vangen. Ze stapelden wortels en fruit in het midden van een houten pen en wachtten tot een hongerig nijlpaard er doorheen zou lopen.

'Maar de kraal werkte niet,' zei Echeverri in het Spaans boven Zoom. "Toen hij het gevoel had dat hij ingesloten was, sprong hij," verpletterde de houten barrière en ontsnapte in de bomen.

Hij voegde eraan toe: "Ik wist niet dat ze konden springen."

Hoewel mannelijke nijlpaarden hebben wat wetenschappers beleefd 'ruimtelijk dynamische testikels' noemen (hun genitaliën zijn intrekbaar en kunnen zich verbergen in een opening die het lieskanaal wordt genoemd), bleken de voortplantingsorganen van vrouwtjes nog moeilijker te vinden. "We begrepen de vrouwelijke anatomie niet," zei Echeverri. "We hebben het verschillende keren geprobeerd te doen en waren altijd niet succesvol."

Uiteindelijk vond hij het antwoord: vang het nijlpaard in een pen. Zorg ervoor dat de muren hoog zijn. Doe geen moeite met de vrouwtjes. Maar het proces blijft gevaarlijk, tijdrovend en kostbaar, vooral voor zijn low-budget bureau. Echeverri kan ongeveer één nijlpaard per jaar castreren, terwijl wetenschappers schatten dat de populatie jaarlijks met 10 procent groeit.

Vorig jaar werd een boer verrast terwijl hij water verzamelde; het nijlpaard beet in zijn been en gooide hem de lucht in, waarbij hij zijn been, heup en een aantal ribben brak.

Een studie uit 2020 van door nijlpaarden bewoonde meren wees uit dat voedingsstoffen in de uitwerpselen van de dieren enorme hoeveelheden bacteriën en algen aanwakkeren. Deze verminderden op hun beurt het zuurstofgehalte van het water, waardoor het giftig werd voor vissen.

"We zagen zuurstofniveaus die niveaus bereikten waar je zou verwachten dat de vissen met hun buik omhoog gaan", zegt Jonathan Shurin, een ecoloog aan de Universiteit van Californië in San Diego die met Echeverri heeft samengewerkt om de milieu-impact van de nijlpaarden te evalueren. . Er bestaat bezorgdheid dat dit gevolgen zal hebben voor de visserij in de regio.

In Afrika fungeren nijlpaarden als ecosysteemingenieurs, die voedingsstoffen van het land naar meren overbrengen en nieuwe kanalen voor water vormen terwijl ze over droge aarde lopen. Sommige onderzoekers hebben gesuggereerd dat ze een vergelijkbare service in hun nieuwe huis zouden kunnen bieden. Ze kunnen zelfs de ecologische nis vullen die is achtergelaten door enorme zoogdieren die na de ijstijd zijn uitgestorven: gigantische lama's, een neushoornverwant genaamd Toxodon.