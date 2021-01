Het is maar goed dat Ronald Laken geen lid meer is van de vvd in Almere, anders zou de integriteitscommissie van die partij weer op onderzoek uit moeten. Ronald was zondag even koffiedrinken op het Museumplein en in plaats van dat Ronald nu eindelijk begrepen heeft dat het een keer afgelopen is met dat absurde dIcTaTuUr-LARPen, gaat Ronald nog een tikje verder. AE'ers die hun werk doen en journalisten worden impliciet (nou ja 'impliciet', het is niet echt een toonbeeld van verfijning, deze Ronald) bedreigd en Ronald is op zoek naar "strijders" die de bedreigingen kracht bij willen zetten. Daarom gooide Ronald deze oproep op Instagram. Serieuze vraag voor de vvd in Almere (remember Mitchell van der Koelen): HOE SELECTEREN JULLIE IN VREDESNAAM JE KANDIDATEN? En iets minder serieuze vraag voor het OM: als je een militie wilt oprichten, maar niet met het oogmerk een staatsgreep te plegen, mag het dan wel?

