Mitchell van der Koelen alias Mitchell van der K. Was een hele meneer bij de vvd, een hele meneer bij de website manners.nl, een hele meneer bij Wayne Parker Kent, een hele meneer bij zijn collega's, een hele meneer in zijn relatie en een hele meneer in zijn familie. Maar toen kwam meneer in aanraking met 'materiaal' en probeerde hij pardoes 589 accounts te hacken, onder meer van ene Laura Ponticorvo (*) en Fatima Moreira de Melo, maar het moest natuurlijk van iemand anders - een onbekend persoon. Als je toch niet dieper kunt zinken, waarom dan nog dieper zinken, aldus Mitchell, die zijn het ook allemaal niet meer weet. De rechter weet het wel: zestien maanden staren naar vieze plaatjes aan de celmuren.