Ik denk dat 2021 nog erger wordt dan 2020.

-de vaccinering gaat heel lang duren

-dan nog kan je besmetten en besmet worden

-dan nog gaan ouderen sterven

-de kinderen lopen achterstand op

-thuiswerken en thuisscholing, ga er maar aan staan

-de ongelofelijke onlogica van alles: kerken en moskee open, sauna dicht, HEMA dicht maar bijvoorbeeld een Kruidvat open, juist verpleeghuizen zijn levensgevaarlijk, daar waar mensen werken die zogenaamd alles weten van hygiëne en quarantaine, maar ze laten gewoonweg teveel "gaatjes" open waardoor het virus kan doorgaan. Ik bedoel: je moet echt iedereen inenten, dus ook schoonmakers, de bejaarden zelf, en ook bijv. koks en chauffeurs etc., dit vind ik nogal logisch. Eigenlijk zou je helemaal opnieuw moeten beginnen met absoluut virusvrij personeel en ruimtes en ook patiënten.

-ik vind dat het demonstratierecht niet weggeknuppeld mag worden. Ook al zijn het boeren, moslims, communisten, fascisten, maakt niet uit, als je hier aan gaat tornen, is het eind zoek.

-ambtenaren krijgen dus vaak nog hun reisgeld, en anders een belachelijke vergoeding voor thuiswerken omdat ze nu hun eigen koffie moeten betalen, minstens 80% van die bullshitbanen hebben geen centje pijn, hebben net hun 13e maand gehad, in mei weer hun vakantiegeld, maar hun productiviteit is natuurlijk veel minder, want alle loketten zijn gesloten.

Dus mijn aanpak zou zijn: concentreer je op de verpleegtehuizen en ouderenzorg; los dat eerst eens op.

Dan gewoon de economie weer open gooien, je kan simpelweg zo niet door gaan. Dit virus gaat gewoon nooit meer weg, en jongeren en mensen tot 50 hebben blijkbaar wel genoeg weerstand.

Houd wel de hygiëne in acht, maar niet meer strafbaar met boetes etc. Iedereen moet gewoon uit zichzelf beseffen wat wel en niet kan.

Nu gaat de weerstand van de bevolking hard achteruit door het binnen zitten.

Maar goed, hier nog een positieve insteek:

-we mogen blij zijn dat in ieder geval de tests en het vaccin gratis wordt aangeboden

-tot mijn verbazing is de zorgpremie niet veel duurder geworden

-bedrijven mogen blij zijn dat ze nog enige steun krijgen, de regering kan ook zeggen: bedrijfsrisico, zoek het maar uit.

-je mag ook blij zijn dat je "thuis mag werken" en gewoon dik betaald krijgt.

-je mag blij zijn dat je na werkloos te zijn geworden, gewoon nog WW krijgt en daarna bijstand.

-en vooral ambtenaren mogen in hun handjes knijpen- minder werk en hetzelfde betaald.

blijkbaar zijn al de leaseauto's en dure kantoren helemaal niet nodig: thuiswerken kan dus ook.

OK, zie hier heel de dag lege bussen voorbij rijden. LOL

In andere landen heb je avondklok, of mag je om en om boodschappen doen, naar gelang je achternaam letter, en dan ook nog maar één persoon.

En kan je mooi zelf je ziekenhuiskosten betalen en medicijnen.

Dus wat iedereen vaak loopt te janken, terwijl ze op de bank liggen met een krat pils, zo slecht heb je het nog niet in Nederland.

Hoe het allemaal kan en betaald wordt, vraag ik me ook wel eens af, maar ik denk dat het komt door 4 oorzaken:

-de infrastructuur in Nederland is grotendeels af, het werk van de generaties voor ons

-producten worden voor een habbekrats gemaakt in bijv. China, oftewel wij leven van slavenarbeid

-geld is virtueel, een 1 en 0 in een computer, dus fiatgeld

-zeer efficiënte productie van voedsel, een kip kost nog minder dan een Euro.

-energie is nog redelijk goedkoop, machines en robots doen het werk

-75 jaar vrede in Europa

-wij profiteren van de uitvindingen en kennis van eeuwen, alleen al in een auto zitten al duizenden uitvindingen.