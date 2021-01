Vandaag is de dag dat kerels van 53 jaar oud uit Vlagtwedde veranderen in bloednerveuze onhebbelijken die zich opmaken voor hun allereerste stickerspreekbeurt in groep 5. Over de lange legbuis van vrouwelijke krekels. Het is namelijk Ajax - Feyenoord, DE KLASSIEKER. De énige Klassieker. Amsterdam - Rotterdam, 020 - 010, godenzonen tegen havenarbeiders, Erik tegen Dick, Tadic tegen Berghuis. De inzet is de koppositie van Nederland alsook de opmaat naar de landstitel dus het is nog belangrijk ook: zie de foto hierboven, hoe supporters van Feyenoord hun voetballertjes hebben uitgezwaaid. Enfin, het is en blijft 'gewoon' een voetbalwedstrijd, dus er kunnen maar twee dingen gebeuren: winnen of staken. Stadion zit dicht en het café zit dicht dus u kijkt het THUIS, via de bekende kanalen, en ouwehoeren over de mooiste pot (voetbal) van het jaar mag in het digitale strafschopgebied: de commentsectie.

UPDATE 21" - Gravenberch, 1-0

UPDATE EINDE - Feyenoord dringt aan in de tweede helft. Berghuis mist er een paar, Sinisterra mikt in de laatste tel nog een balletje op de lat. Geen goal: 1-0.