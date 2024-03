Samantha weer naar de naaiclub met haar lekkere draad en dus mag u voor de treurbuis, of misschien zelfs in het stadion. Hoewel in het stadion geen zekerheidje meer is, zeker met de voetbalhatende bioscoopbezoeker Frank Paauw straks als hoofdbobo van de KNVB. PSV tegen Feyenoord, de enige twee topclubs die Nederland op dit moment nog heeft. PSV is dit seizoen onoverwinnelijk (21 winst, 2 gelijk) en Luuk de Jong is op zijn honderdste nog een betere spits dan Santiago Giménez, die wel ff van de hypetrein is gevallen. Voor de spanning zou het beter zijn als Feyenoord wint, anders kan het Stratumseind worden aangeveegd. "Eens per jaar..." Later meer.

UPDATE - 2-2, vette pot. Feyenoord schiet er weinig mee op. Uitgerekend klungelvoetballer Guus Til maakt de 2-2