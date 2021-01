"welke partij laat de voordeur van het vliegveld wagenwijd open staan, wie maakt de grensdouane te gastvrij voor ongewenste vreemdelingen en waarom verwelkomt de vvd van Bente Becker zo veel veiligelanders in een te krap behuisde woningmarkt?"

Tsja, min of meer alle partijen, hè, muv de PVV dan. Maar uiteindelijk is dit natuurlijk niet een zuiver Nederlands probleem, maar een EU-breed probleem. Het hele immigratie- en asielbeleid kenmerkt zich al decennia door slapte, laissez-faire beleid, en gebrek aan 'sense of urgency'.

De EU zou eindelijk eens de bewaking van de buitengrenzen tot prioriteit nr 1 moeten maken, en dat Vluchtelingenverdrag uit het Stenen Tijdperk (1951) rigoureus moeten aanpassen, of opzeggen. Dat laatste kan Nederland ook zelfstandig doen. Want vanzelf stoppen die armada's bootjes met klaplopers niet, en alle pogingen de EU landsgrenzen te overschrijden. Vandaag weer een veelzeggend artikel in de Volkskrant over Tunesië, het enige land waar die Arabische lente min of meer geslaagd is, want een vrijer en democratischer land dan voorheen. Maar er is nog steeds veel corruptie en economisch gaat het niet erg lekker, dus 'dromen' alle jongeren van een oversteek per bootje naar Europa - in eerste instantie Italië natuurlijk, maar velen zullen ook wel door willen reizen naar de goed gevulde gratis vleespotten van de Noordwest-Europese landen. Dit staat er oa in dat VK artikel:

"We willen allemaal naar Europa', zegt ook de 25-jarige Ahmed....... Net als Ahmed heeft geen van zijn vrienden hun school afgemaakt. Ze leven van klusjes, hangen in het koffiehuis, roken cannabis of drinken bier. Zonder werk moeten er op andere manieren inkomsten worden verworven. Dus heeft Anouar, 'de wolf' zoals zijn vrienden hem gekscherend noemen, vanmorgen nog een kruiwagen gestolen. Hij kreeg er maar 20 dinar ( 6 euro) voor, veel te weinig vinden de jongens. Maar ze verheugen zich op de zelfgestookte palmwijn waar ze zichzelf deze middag op kunnen trakteren. Op mindere dagen snuiven ze lijm of drinken pure alcohol aangelengd met water. 'Wat moeten we anders?', zegt Ahmed."

Maar zitten wij op lieden als Ahmed en zijn vrienden te wachten? Wat gaan Ahmed en zijn vrienden in Nederland doen met hun onafgemaakte scholen? Ik vermoed cannabis roken en bier drinken. En stelen; geen kruiwagens, maar andere zaken.

Het wordt hoog tijd dat het zg 'pushback' beleid, dat Griekenland al in de praktijk brengt, standaard EU beleid wordt.