Het grappige is dat in de zeer grote stad waar ik woon nu alleen maar ultra duur gebouwd wordt en sociale huur met de dag afneemt. Tot op het punt dat allochtonen nu zelf voelen dat hun 'vertrouwde' wijk over een periode niet meer zo vertrouwd is voor hen.

En de 20+ staan nu zelf achterop de sociale huurlijst etc. etc.

Slechte nieuwe voor de randgemeenten waar in de jaren 80, de halve autochtone stad naar heen verhuisde omdat er een toestroom was van allochtonen in de stad zelf,nu komen diezelfde allochtonen ook die lant uit.

Maar ook die gasten die de hoofdprijs betalen zijn niet geheel mijn volk maar zorgt wel voor meer diversiteit, maar of allochtonen er nu nog zo blij mee zijn, niet dus.