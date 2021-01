Feliciteer de ijsbeer want z’n habitat wordt uitgebreid met een stukje Noord-Europa. De Noordpool is zich kwaad aan het maken en waar temperaturen van min tachtig botsen met andere klimaatwaarden ontstaan er lagedrukgebieden met ijskoude winterwinden. En die komen deze kant op, met inclusief kans op VERLAMMENDE SNEEUWSTORMEN en GESELENDE KOUDEKLAPPEN VAN POOLWIND. Experts willen niet op hun betrouwbaarheid afgerekend worden (maar dat zijn we met OMT, RIVM & Rutte III onderhand wel gewend), maar er worden beweringen gedaan over 20 centimeter sneeuw en dertig centimeter ijs. IT GIET OAN! Dat worden Teslafiles zo ver het oog reikt, sneeuwpoppen en ijssculpturen achter de open raampjes van de afhaalhoreca, hamsterruns op cacaopoeder bij de supermarkten, spekgladde GGD teststraten waar de wattenstokjes als ijspriemen zullen voelen, en iedereen een dik gebreid wollen mondkapje voor de blauwe lippen. In Madrid is de eerste Guerra de Bolas de Nieve al uitgebroken en nee dat is geen coronamutatie want let op: kortademigheid tijdens de kou is niet meteen corona het kan ook door de ijle ijslucht komen!

Niet de betrouwbaarste maar welke weerman is dat wel