Het land dat WHO-onderzoekers aan de poort weigert omdat eigen studies aantonen dat corona "tegelijk op meerdere plekken in de wereld uitbrak" en het dus niet China's schuld was, haalde gister een nieuw eigen onderzoek aan. En daaruit blijken dus een aantal bevindingen die heel interessant* zijn. Zo doet het Chinese "deradicaliseringsprogramma" dus blijkbaar wonderen voor de "emancipatie" van Oeigoerse vrouwen. Ineens willen ze veel minder kinderen, en dat komt dus niet, wij herhalen, niet, door gedwongen abortussen, sterilisaties en spiraaltjes. Lees zelf maar:

"The changes were not caused by "forced sterilization" of the Uygur population, as repeatedly claimed by some Western scholars and politicians, it said. (...) In the process of eradicating extremism, the minds of Uygur women were emancipated and gender equality and reproductive health were promoted, making them no long baby-making machines, it said. Women have since been striving to become healthy, confident and independent. Family planning policies have been fully implemented in the region in accordance with the law, the report said."

Nou, gelukkig maar, want we maakten ons al zorgen. De bovenstaande tweet is volgens Twitter trouwens ook niet in strijd met Twitter-richtlijnen, en krijgt geen "this claim is disputed"-stickertje. Meer over China's Oeigoerse 'vraagstuk' hier.

"(...) the minds of Uygur women in Xinjiang were emancipated"

Een emancipatie-uitje voor mannen