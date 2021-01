Niet van China natuurlijk, dat is al vanaf dag 1 na c hristus orona het naarste land ter wereld. Maar dat WHO-chef dr. Tedros zich uitspreekt tegen China verbaast ons temeer, omdat Tedros een door China gekochte man is wiens nationale financiële belangen al decennia lang vervlochten waren met Chinees geld. Sinds juli probeert de WHO, die tijdens de crisis toch vooral de eigen irrelevantie heeft aangetoond, een team van tien wetenschappers en virologen naar Wuhan te sturen om de oorsprong van het virus te onderzoeken. China houdt dat echter al sinds juli tegen, en ook gister bleek dat China de tent nog altijd op slot houdt. En dat dus terwijl een deel van het team al onderweg was of op het punt stond te vertrekken, omdat de WHO blijkbaar dacht dat er een overeenkomst bereikt was.

Daar denkt dr. Tedros het zijne van, en nu zégt hij er zelfs het zijne van. "I'm very disappointed with this news, given that two members had already begun their journeys and others were not able to travel at the last minute, but had been in contact with senior Chinese officials." Ook zou heeft hij "fully impressed upon them [China, red.] the absolute critical nature of this". De Chinese gotspe kent ondertussen geen grenzen meer, en diens minister van buitenlandse zaken stelt doodleuk dat "more and more research suggests that the pandemic was likely to have been caused by separate outbreaks in multiple places in the world." Maak het nou.