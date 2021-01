Beter laat dan nooit... de schrijver van de film Paul Schrader was zelf dakloos en woonde in zijn auto toen hij dit script schreef. De film staat vol van zijn spanningen. Hij is van Nederlands calvinistische afkomst in de usa dus zeer strikt opgevoed. NY was toen een shithole. Travis is een gecorrumpeerde heilige. Hij handelt uit liefde. ‘ All the animals come out at night - whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies, sick, venal. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets.’ overigens knappe bij rol van Martin Scorsese zelf ‘ you should see what a 45 does to a woman’s pussy.’ En Harvey Keitel. Na het lezen van zijn rol zei hij, ik ken die gast zo een pooier woont er bij mij in de straat. Hij heeft de dans scène met Iris bedacht na een gesprek met hem, over hou ze meisjes inpalmen. Ook de look heeft hij van die pooier gekopieerd. Inclusief pruik voor lang haar. Robert De Niro draagt de hele film de laarzen van de schrijver Paul Schrader. Hij vond dat hij letterlijk in zijn voetstappen moest volgen. Het is een 70’s meesterwerk. Raar actueel en waar. Soms denk ik ook, doe als Travis en handel. Een religieuze ervaring.