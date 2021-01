Ik mis een klein detail in het kaartje. Een vaccinatie werkt maar een maand of vijf. Voordat we op de helft zijn moeten de eersten al weer een vers spuitje hebben. Nu is alleen nog niet bekend hoe het lichaam erop gaat reageren als er opnieuw ingespoten wordt, maar dat gaat we dan zien en dat is een lolletje voor later. Gaan de eerst ingespotenen nogmaals voorrang krijgen of zijn de hekkesluiters eerst aan de beurt, met als bijwerking dat de eerst-ingespotenen een tijdje onbeschermd zijn? Als dat spuiten nu gaat beginnen is het spuitje uitgewerkt vlak voordat de volgende winter begint. Het lijkt me een prachtige clusterfuck. *bier en cips pakt*