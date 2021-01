Vroeger had je Tineke en de Paranormale Wereld, tegenwoordig heb je elke dag de Coronatombola van het RIVM, met iedere week een Debat Special in de Tweede Kamer. Ze komen er zelfs voor terug van verkansie. Je zou bijna denken dat we met een hele precaire situatie van nationaal belang te maken hebben, maar gelukkig is volksgezondheid ook maar een totalitair principe. Gek genoeg laat coronapremier Rutte de handhaving van dat principe over aan coronaclown Hugo de Schoenen, die helemaal niks kan maar wel een leger woordvoerders en spindokters tot zijn beschikking heeft om het absolute overheidsfalen in coronabestrijding en vaccinatiestrategie te verdoezelen onder de liegwoorden "zorgvuldige voorbereiding". Want niemand hoeft te weten dat de zorgpraktijk in dit land is overlopen & gebureaucratiseerd door consultants die andere consultants consulteren om advies aan consultants uit te kunnen brengen waarmee ze kunnen rapporteren aan de ambtenaren en zorgbestuurders die deze consultants hebben ingehuurd. En terwijl zij hun uurtjes factureren, besluit staatssecretaris Van Ark (vrouw) dat extra IC-bedden niet vergoed worden.

Maar we dwalen af. Sorry, koortsdromen in een ziek land. Het zoveelste debat, dus, om te doen waar Dit Land het beste in is: tijd verzieken aan praatziekte die ten koste gaat van praktijktijd. Om de oppositiesymptomen milder te stemmen heeft Hugo de Jonge (die helemaal niks kan) nog snel de startdatum van het vaccineren twee hele dagen naar voren gehaald, een zuster in haar arm gestoken waardoor ze nu een heel raar hoofd heeft gekregen en een vaccinatietijdlijn uitgerold richting de media, plus de bekentenis dat er grandioos gefaald is met de planning, strategie en het wedden op de juiste big pharmapaarden best iets eerder begonnen had kunnen worden.

Vanavond gaat de coronapremier nog een staatsvaccin toedienen (Staatsomroep, 20u35) aan het laatste bevolkingskwart #IkPrikHetNietters (lol, alsof die nog naar de NOS kijken) maar veel maakt het niet meer uit. Het is allemaal stront en er zit niets anders op dan wachten, wachten, wachten totdat het dor hout een tijdrekprik heeft gekregen, de zorg weer wat ademruimte krijgt en Prikgroep 9 van de vaccinatiekalender weer Normaal Normaal naar kantoor, kroeg of sportkantine kan. Oh en hadden we al gezegd dat de lockdown verlengd gaat worden? Engeland is totaalgesloten en Duitsland gaat ook langer dicht. Dus hun Noordzeeprovincie ongetwijfeld ook want Mutti heeft coronapremier Rutte in haar zak. Oh voorjaarszon, verlos ons van dit virus want het brandt bij iedereen het brein door.

LIVESTREAM: Na de prik breek

Maar maakt het vaccin je antisemitisch?