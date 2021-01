Tja Molukse mannen die voor Nederland in Nederlandsche dienst KNIL hebben gevochten tegen de ondermeer de Jappen werden na hun repatriëring (die ze zelf moesten bekostigen) statenloos. En hun kinderen waren dat vaak ook nog. En anno nu wordt een is strijder die burgers heeft gedood in naam van die achterlijke profiteur van ze met een fopstraf beloond en in onze christelijke mantel der liefde warm gehouden. Ik kots er op. Het is een schande. Ga eens kijken in het open lucht museum. Ze zijn gehuisvest geweest in voormalig concentratiekampen.