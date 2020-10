Het lijkt ferm, dat optreden in Frankrijk tegen islamisten, maar in de eerste plaats is het een druppeltje op een gloeiende plaat ter grootte van een voetbalveld - enkele tientallen barbaren oppakken van een bevolkingsgroep van een slordige 6 miljoen (de honderdduizenden illegalen niet meegerekend) is niet meer dan een symbolisch speldenprikje - en in de tweede plaats is het een slordige 30 jaar te laat.

Ik ben, door allerlei toevalligheden en omstandigheden, al sinds 2006 niet meer in Frankrijk geweest. Maar ik kan me de beklemming en de vervreemding nog goed herinneren die mij al in de jaren '80 bekroop toen ik steden als Parijs, Lyon, en vooral de zuidelijke steden & dorpen bezocht zoals Perpignan, Montpellier, Toulon, Narbonne, Nîmes en Sommières. Het was toen al alsof je rondliep in Tunis, Meknès of Marrakesh.

In elke West-Europese stad die overlopen is door moslims, is de onveiligheid, het geweld en de agressie op straat en in andere publieke ruimtes, buitensporig toegenomen. Het agressieve macho-gedrag van deze bevolkingsgroep heeft de meeste West-Europeanen in hun schulp doen kruipen; ze zijn verwend geraakt door een door de overheid beschermd leven in welvaart, veiligheid, vrede en comfort, waardoor ze hun weerbaarheid zijn kwijt geraakt. Bovendien zijn de West-Europese samenlevingen de afgelopen 50 jaar door de bezuinigingen van het overwegend linksdraaiende beleid, hun overheids-bescherming kwijtgeraakt; in vrijwel alle West-Europese landen is sprake van een schrijnend tekort aan personeel en deugdelijk materieel bij de politie en de veiligheidsdiensten.

Daar komt nog bij de doorgeschoten feminisering, met de toegenomen nadruk op wat Femke Halsema de 'zachte waarden' noemt.

Zo ziet de West-Europese burger zich gaandeweg gemanipuleerd in een situatie waarin hij in toenemende mate wordt geconfronteerd met de rauwe, primitieve, keiharde, vaak barbaarse mores van een snel groeiende islamitische gemeenschap, waartegen hij dan vervolgens wordt verondersteld de 'zachte waarden' van de Femkes in te zetten.

Of, in het beste geval, een legertje matig tot slecht getrainde vrouwelijke politie-agenten met blonde paardenstaarten en overgewicht, die het moeten opnemen tegen macho-geteisem dat het grootste deel van zijn werkloze tijd doorbrengt in vechtsport-scholen.

Het is een ongelijke strijd.

Als we niet snel iets doen om onze westerse, collectieve weerbaarheid drastisch te vergroten, staat ons een sociaal-culturele ramp van ongekende omvang te wachten.