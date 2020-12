Lekker rustig buiten, hè? Dat komt omdat er NIKS MEER MAG. Ja, u mag belasting betalen en verder mag er NIKS. Omdat half Nederland natuurlijk wel gewoon braaf in de woonkamer gaat zitten terwijl Ferd Gabberhouse vierhonderd mensen gaat knuffelen op een illegale rave moet de (on)gezelligheid komen van een paar Gallische dorpjes. De politie zet zich schrap. En wij ook. Negen plaatsen om op te letten!

Arnhem-Geitenkamp, GE. Arnhem, een soort Nijmegen maar dan ongezellig, is al weken onrustig, met name Arnhem-Geitenkamp is drie keer kudt. Dat is dan ook een volkswijk en in volkswijken hebben ze wel regels, maar geen regels. Garneer zo'n volkswijk met een paar "jongeren" en je hebt een cocktail van ongemak. "Het wordt een groot oorlogsgebied", voorspelt een buurtbewoner.

Uithoorn, NH. Weet u waar het vorig jaar heel ongezellig was? Uithoorn, een plek vol asocialen, waar de jongeren 's ochtends als ontbijt stukjes uitlaatgassen van die vliegtuigen door de kerosine roeren. Niet een, niet twee, maar ALLE bushokjes waren vorig jaar de sjaak, door vernielingsdrang van bronstige lullen. En dus zit de driehoek ook vandaag met klamme handjes voor de C2000.

Urk, FL. Weet u waar de jongeren ook geen vuurwerk af mogen steken? Bij de kerken op Urk. Straks kunnen de kerkgangers God niet horen en dat zou toch wat zijn! Of dat God bezig is aan een verhaal en dat iemand achterin de zaal het niet goed heeft verstaan. Enfin, tussen het coke snuiven vissen door zijn ze op Urk heel goed in relschoppen. GELUKKIG is er een 'digitaal eindejaarsfeest' waar jongeren kunnen 'dansen, borrelen en spelletjes spelen'. Dat scheelt alles!



Veen, NB. Het stomste dorp van Nederland is Veen. Het is een soort Compton Los Angeles, maar dan heel triest en sneu en voor losers, want het is fokking Veen. Jongeren die alles hebben, van dak boven hun hoofd tot werk tot uitkering tot kammetje om de natte haartjes mee te kammen, zetten iedere avond auto's in de fik en dat is heel gangster.

Roosendaal, NB. Als Nederland een kontgaatje had, dan was het Roosendaal. Vrijwel alle normale mensen zijn met de noorderzon vertrokken uit Roosendaal en de mensen die nog wel met plezier in dat hol wonen worden geterroriseerd door parasieten. En ingrijpen en optreden ho maar. Misschien moet Roosendaal gewoon een keertje gesloopt worden, dan bouwen we er iets gezelligs voor terug en dan noemen we het Breda-West.

Scheveningen, ZH. Het is menselijk: als de klok 00.00 slaat en het nieuwe kalenderjaar begint wil een homo sapiens zo vlug mogelijk alles slopen. Zo is natuurrrr. Daar hebben ze in Scheveningen iets op bedacht: ieder jaar gooien Scheveningers en Duindorpers hun herseninhoud op een grote hoop en dat steken ze dan in de fik. Dat mag niet meer, dus DAT WORDT RELLEN!

Staphorst, OV. Als je in Staphorst over de Gemeenteweg godvert krijg je een gele kaart wegens verboden taal, maar ondertussen is dat stichtelijke volk zo schalks als wat. Een paar dagen geleden kwamen die Mozesknuffelaars nog gezellig samen onder een viaduct en dat is natuurlijk een voorbode op allejezus veel ellende. En het is niet eens zondag!

Beverwijk & Heemskerk, NH. Een groot deel van Beverwijk is aangemerkt als risicogebied. Dat is ook niet zo raar, want als je in Beverwijk woont kun je maar twee dingen doen. 1. Verhuizen en 2. Rellen. Jongeren hebben op meerdere plekken (Alkmaar, Velsen) rellen aangekondigd en als wij een plek mogen kiezen die compleet gesloopt moet worden, dan is het wel Beverwijk.

Helmond, LI. Afgelopen zomer stonden """jongeren""" lekker met z'n allen 'wollah' en 'wat is deze' te roepen en dat mondde uit in recalcitrant tokkiegedrag: het gooien van vuurwerk en stenen. Wat ze in Helmond een keer moeten doen, is die stenen en dat vuurwerk gewoon lekker naar hun eigen dikke moeders gooien. En de politie? Wat doen ze. Godverdomme niks.