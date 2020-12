Veen, je zou er maar wonen. Zoals Jambers zou zeggen: in de lente is het een keurig dorpje, maar in de winter ontpopt het zich als een ware kudtplek. Het is er nu al dagen onrustig: er worden auto's in de fik gezet, het vuurwerk vliegt je om de oren en de brandweer wordt bekogeld. Na een paar foei-gesprekjes her en der en een grote bek van de gemeente blijkt die fluwelen handschoen niet te werken, want afgelopen nacht was het wéér raak. "De gemeente liet dit weekend weten harde maatregelen te nemen, na een paar onrustige nachten tijdens kerst. Zo zouden er toegangscontroles komen. Volgens omstanders werd er maandagavond in Veen echter nog niet bij alle wegen gecontroleerd." Faal. En in de nacht van maandag op dinsdag arriveerde de politie ook nog eens te laat op die 'beruchte' kruising van de Witboomstraat en de Van der Loostraat. "Een politiewoordvoerder zegt: 'De problemen in Veen begonnen de andere avonden pas later in de avond en het begin van de nacht. Om zeven uur waren we nog niet met de extra eenheden aanwezig. We hebben het dus gemist'." We hebben het gemist. In een dorp dat al dagen gebukt gaat onder gezeik. Het begint tijd te worden dat mensen hun conclusies moeten gaan trekken. En nu slaat dit sneue gebliksem van de jongeren over naar die andere Veen, namelijk Hoogeveen: "Hoogeveen maandagavond en -nacht geteisterd door autobranden." Morgen: Heerenveen!