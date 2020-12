Het zijn nogal grote woorden van 'Voorzitter van de Nederlandse Politievakbond Jan Struis'.

Om de woorden van Struis in perspectief te zetten:

In Nederland worden jaarlijks tussen de 5000 en 6000 wietkwekerijen per jaar opgerold. Dat zijn dan alleen de aantallen plantages die worden gevonden, en waarvoor capaciteit is om die te ontruimen. Ook zijn al een aantal drugslabs voor synthetische dope opgerold, die werden gerund door Mexicanen. Alleen al in de wiet gaan honderden miljoen €€ per jaar om. In Brabant is algemeen bekend dat kampers die in die handel zitten open en bloot rondrijden in grote Mercedessen op een Luxemburgs of Duits kenteken. En zullen we het maar niet hebben over advocaten die worden bedreigd of vermoord?

Laat die paar dronken boerenjongens lekker uitrazen. Als de gemeente Veen voor die jongens een "betegeld stookveldje" ter beschikking zou stellen, dat zouden die autostokers zelfs nog hun eigen troep opruimen!