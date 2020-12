Gelukkig is Covid niet super dodelijk. Daarom ook al die skepsis in de tegels. Soms terecht, soms niet terecht. Feit is dat het dodelijker en schadelijker is dan griep en dat je er flinke restschade aan kunt overhouden. Eht is dus een serieus te nemen fenomeen en daarom is wereldwijd ook zoveel aan de hand. Dat is niet voor niks uiteraard.

We kunnen echter blij zijn dat deze variant zo ongevaarlijk is. Komt er ooit eentje overspringen van een vleermuis die wel dodelijk is, bijvoorbeeld 10% van de zieken, dan lazen we hier heel andere tegeltjes, die je zo zou kunnen vereeuwigen op een grafzerk. Maar dan hebben we nu wel het mRNA vaccin. Dankzij Covid-19.