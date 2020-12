Als ik in Marokko ga wonen moet ik mij aan Marokko en de Marokkanen aanpassen. Niet andersom.

Waarom moeten wij ons dan wel aan immigrerende Marokkanen aanpassen?

En ook nog eens aan Nigerianen, Antillianen, Pakistanen, Mexicanen en alles wat er verder nog *vrijwillig* hier naar binnen wandelt?

Er is geen niet-Westers land ter wereld waar ik als kansloze immigrant kan hopen op gratis onderdak, gratis zorg, gratis eten, gratis uitkering en gratis rechtshulp om eindeloos voor een verblijfsvergunning te procederen.

Dat lukt al niet als ik legaal binnenkom en me aan alle regels hou...

Laat staan als ik illegaal binnenwandel en vanaf dag 1 de lokalio's ga bestelen, beroven, kopschoppen en hun dochters bepotelen. En als klap op de vuurpijl nog even gauw "radicaliseren", en terreuraanslagen plegen op willekeurige autochtonen aldaar.

Het is te zot voor woorden wat wij hier allemaal tolereren. Het is totaal bezopen wat wij allemaal al hebben gedaan om "vriendjes" te worden met immigranten. Waarvan een relatief groot deel ons en onze samenleving en zelfs onze ongeboren kinderen al openlijk tot op het bot haat.

En ze krijgen zelfs subsidie om ons te haten; zie kozp, blm, etc.

En dat ook weer bovenop alle "gewone" uitkeringen en subsidies. Hele stadswijken in Turkije en Marokko zijn gebouwd met uitkeringsfraude door "onze" nieuwe Nederlanders. En we durven dit geld niet eens terug te vragen; we durven deze kostenpost zelfs niet per direct te stoppen.

Zijn wij echt zo "intolerant"?

Los daarvan. De claim dat "we moeten accepteren dat de immigratiestroom nooit stopt" is al volstrekt belachelijk. Het aantal beschikbare huizen en uitkeringen stopt wel namelijk. De productie van voldoende voedsel en energie voor alle (al dan niet geïmporteerde) hier aanwezigen stopt ook een keer. Overbevolking, armoede en honger zijn een perfecte voedingsbodem voor sociale onrust, burgeroorlog en genocides.

Maar dan zal de immigratiestroom wel stoppen ja.

De wal keert het schip.

Toch ben ik het niet met het WRR eens dat we naar hongersnood en burgeroorlog moeten streven. Immigratie kan wel degelijk worden ingedamd of zelfs gestopt. Net als waterhuishouding, verkeer of vergrijzing is immigratie gewoon een dossier dat goed opgepakt moet worden. Te beginnen met het handhaven van alle reeds *bestaande* wetgeving, die nu van allerlei subsidiekanten wordt overtreden en gesaboteerd. Doelbewuste sabotage van dit land zou geen subsidies, maar juist boetes op moeten leveren.