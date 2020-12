All American Hero Chuck Yeager is gestopt met eindbazen. De man naar wiens leven u verlangt als u weer eens op de bank ligt tee vegeteren met de rechterhand in een zak oude pepernoten is 97 jaar geworden, en dat mag een godswonder heten. De met een miljoenmiljard medailles onderscheiden Yeager is een WOII-ace met 64 missies en 13 neergehaalde Duitse vliegtuigen. Na de oorlog werd hij instructeur en testpiloot en vloog hij zijn ballen eraf met de experimentele X-1. Yeager werd de eerste persoon die door de geluidsbarrière knalde en in 1953 zette hij in zo'n raketvliegtuig het wereldsnelheidsrecord op 2,660 km/h. Later vloog Yeager nog in Vietnam en Korea en werkte hij zich op tot brigadier-generaal. Zelfs bazen blijken sterfelijk - Chuck is 97 jaar geworden.